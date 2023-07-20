Доктор Зубарева: обычная вода может стать лекарством от многих болезней

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О том, что вода полезна для человека, знают все, но как её правильно пить, чтобы организм работал как часы? Данная тема вызывает много споров, одни специалисты утверждают, что по утрам необходимо выпивать воду комнатной температуры, другие — холодную. Доктор превентивной медицины Наталья Зубарева рекомендует пить натощак горячую воду с лимоном.

Фото: fitness-orange.ru

От холодной воды пользы не будет. Даже комнатной температуры не подойдёт, так как организм человека воспринимает её как холодную и стрессует. Горячая же вода моментально всасывается в кровь, восполняя дефицит жидкости и способствуя омоложению, очищению, стимулирует метаболизм, нормализует желчеотток и кислотность желудочного сока.

Зубарева рекомендует начинать каждое утро с одного-двух стаканов горячей воды (40 градусов) с лимоном, лаймом или грейпфрутом.

Лимон нужно исключить тем людям, у кого имеются проблемы с ЖКТ.

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Бесплатные способ превратить обычную воду в чудодейственное лекарство