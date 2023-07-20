Врач-инфекционист объяснил, как происходит заражение сибирской язвой

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Pravda.Ru рассказал, от чего зависит успех излечения от сибирской язвы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медик объяснил, что многое зависит от места внедрения микроба.

"К примеру, если попал микроб в палец, человек резал мясо, порезал пальчик, и в пальчик попало. Там есть две группы лимфоузлов по ходу, которые будут защищать. Если человек съел кусок зараженного мяса, кишечная форма самая страшная. Там практически выживших нет. И, второе, это зависит от времени начала лечения. С каждым часов в 2 раза уменьшается вероятность выжить", — рассказал врач-инфекционист.

Жемчугов отметил, что сибирская язва имеет споры, которые живут в почве сотни лет.

Он рассказал, что инфекция, которая когда-то убила коней Александра Македонского или Чингисхана до сих пор жизнеспособна. Заражение может происходить, когда размывает скотомогильники.

"И вот эти споры попали куда-то, заразилась лошадь охотников, они её прирезали, съели и заразились. Вот такой механизм произошел. Поэтому все могильники животных обозначены на картах, начиная с 500 лет назад в культурных странах, даже тысячу лет назад, потому что люди понимали, что если тронуть, то будет плохо. Так что эти споры опасны", — объяснил врач.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям оценил риск заражения сибирской язвой от сбежавших из больницы в Туве больных.

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Эпидемия Сибирской язвы // Свердловск 1979