По мнению врача остеопата, рефлексотерапевта, доктора традиционной китайской медицины Института вертеброневрологии и мануальной медицины Ирины Ли, курица не является обязательной составляющей здорового питания, как считают многие.
Доктор, которую цитирует "PrimaMedia.ru", не считает куриное мясо самым полезным. По мнению остеопата, правильное питание должно быть в первую очередь разнообразным. А потому оно должно состоять не только из курицы, но и других видов мяса.
Также, по мнению специалиста, не менее важно не забывать о необходимом балансе белков и жиров по отношению к злакам, овощам и фруктам.
Что же касается мяса птицы, рефлексотерапевт советует отдавать предпочтение индейке и утке, а куриное мясо для жителей холодных регионов северной России врач считает не самым лучшей пищей. Ирина Ли напомнила, что курица — это холодный продукт, который желательно готовить особым образом, с использованием специй.
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