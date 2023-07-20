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Врач Ли развеяла миф об исключительной пользе куриного мяса в рационе

Здоровье

По мнению врача остеопата, рефлексотерапевта, доктора традиционной китайской медицины Института вертеброневрологии и мануальной медицины Ирины Ли, курица не является обязательной составляющей здорового питания, как считают многие.

Врач Ли развеяла миф об исключительной пользе куриного мяса в рационе
Фото: pixabay.com

Доктор, которую цитирует "PrimaMedia.ru", не считает куриное мясо самым полезным. По мнению остеопата, правильное питание должно быть в первую очередь разнообразным. А потому оно должно состоять не только из курицы, но и других видов мяса.

Также, по мнению специалиста, не менее важно не забывать о необходимом балансе белков и жиров по отношению к злакам, овощам и фруктам.

Что же касается мяса птицы, рефлексотерапевт советует отдавать предпочтение индейке и утке, а куриное мясо для жителей холодных регионов северной России врач считает не самым лучшей пищей. Ирина Ли напомнила, что курица — это холодный продукт, который желательно готовить особым образом, с использованием специй.

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Какое мясо лучше - индейка, курица, свинина, говядина, баранина? / Что будет, если не есть свинину?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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