Врач Матвеева: не допустить признаков деменции помогут обучение и развитие

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач по медпрофилактике томского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Матвеева рассказала, что новые знания и обучение в течение всей жизни помогут не допустить развития деменции.

Фото: incrussia.ru

Эксперт в беседе с Tomsk.mk.ru подчеркнула, что имеется в виду не только обучение в школе или вузе, но и вообще — желание постоянно узнавать что-то новое.

"Наверное, многие замечали, что когда человек перестаёт работать, уходит на пенсию, что-то происходит с когнитивом", — сказала Матвеева.

Для того, чтобы не допустить развития деменции, важно постоянно напрягать мозг, память и не снижать количество запоминаемой информации.

Эксперт добавила, что не менее важными для полноценной жизни в преклонном возрасте является коммуникация и активные социальные связи, отсутствие которых неизбежно ведёт к когнитивным нарушениям.

Также пожилым людям нужно не забывать правильно питаться, помнить о здоровом образе жизни и больше двигаться, добавила врач.

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