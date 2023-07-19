Терапевт Асанов: смородина помогает бороться с раком и сахарным диабетом

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал об уникальных свойствах смородины.

Фото: sadoviy1.ru

Специалист отмечает, что большинство сортов смородины обладают противораковыми свойствами. Кроме того, эта ягода может использоваться в качестве противовоспалительного, тонизирующего, витаминного, сосудорасширяющего, кровоочистительного, мочегонного и потогонного средства. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Что касается одного из популярных сортов смородины — красной, то она обладает такими полезными веществами и микроэлементами, как антиоксиданты, витамин А и витамины группы В. Её употребление помогает укреплять сердечно-сосудистую систему. Сок из красной смородины способствует снижению температуры, а также успешно борется с лихорадкой, в особенности у детей. Кроме того, эту ягоду используют при комплексном лечении сахарного диабета и заболеваний кишечника.

Белая смородина помогает уничтожать микробы и воспаления. Эта ягода богата большим количеством минеральных веществ и витаминов, помогающие подавлять развитие злокачественных опухолей.

Наиболее полезной для организма человека является именно чёрная смородина, подчёркивает Асанов. Она богата клетчаткой, витаминами С и Е, а также другими полезными веществами. Её употребление благотворно влияет на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников и повышает иммунитет. Терапевт добавил, что эту ягоду рекомендуют пациентам с сахарным диабетом, малокровием, повышенным артериальном давлением и даже при радиационных поражениях.

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"Жить здорово". Чёрная смородина