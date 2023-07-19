IJE: из-за позднего завтрака риск развития диабета II типа увеличивается на 59%

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные испанского Университета Помпеу Фабра выяснили, что у тех, кто привык завтракать рано, риск возникновения диабета II типа значительно снижается. С выводами специалистов можно ознакомиться в издании International Journal of Epidemiology (IJE).

Фото: pixabay

Учёные в течение семи лет наблюдали за пищевыми привычками более чем 100 тысяч человек, в частности, за временем, в которое они завтракают.

Оказалось, что если человек завтракает рано, до 8 утра, у него значительно снижается риск развития диабета II типа. И наоборот, у тех, кто завтракает после 9 часов утра, вероятность заболевания диабетом II типа увеличивается на 59%.

Также специалисты сделали вывод, что на развитие диабета II типа влияет и время ужина: больше рискуют заболеть те, кто ест после 10 часов вечера.

"Наши результаты показывают, что первый прием пищи до 8 утра и последний прием пищи до 7 вечера могут помочь снизить частоту развития диабета II типа. В совокупности эти результаты подтверждают эффективность хронопитания (т. е. связь между питанием, циркадными ритмами и здоровьем) для профилактики хронических заболеваний", — сказано в материале.

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