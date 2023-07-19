Врач-невролог РФ Мария Чердак: приём слабительных увеличивает риск развития деменции

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Злоупотреблять слабительными, например, в целях похудения нельзя, так как их приём увеличивает риск развития деменции на 50%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённые учёными КНР, Британии и Гарвардского университета.

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Всё дело в том, что данные препараты оказывают влияние на кишечные бактерии, из-за чего образуются токсины, попадающие в мозг. Врач-невролог Мария Чердак согласна с учёными.

Слабительные препараты действуют на кровообращение, увеличивая риск негативных последствий для кровообращения головного мозга.

Кишечник называют "вторым мозгом" не просто так. В нём сосредоточено большое количество нервных клеток. Здоровье пищеварительной системы важно для головного мозга.

"Из-за регулярного приёма слабительных средств происходит вымывание микроорганизмов, населяющих кишечник, и нарушение функций микробиоты — естественной среды кишечника. Известно, что среди многочисленных функций микробиоты — синтез веществ, влияющих на состояние головного мозга, а также усвоение питательных веществ из пищи, например, витамина В12, крайне важного для поддержания целостности нервных волокон", — приводит слова специалиста "Комсомольская правда".

Заменить слабительные препараты можно правильным питанием. Необходимо изменить свои пищевые привычки и уделить внимание физической активности, что улучшит перистальтику кишечника, заключила Чердак.

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