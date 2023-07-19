Трихолог РФ Владимир Пинегин: чтобы спасти волосы при пляжном отдыхе, надо смывать с них морскую воду

Не только зимой от холода и мороза страдают волосы, но и летом — от жары, солнца и солёной морской воды. Врач-дерматолог, трихолог Владимир Пинегин дал несколько рекомендаций, как сохранить шевелюру во время пляжного отдыха, не оставив часть волос на отдыхе.

Фото: Fotodom.ru

Первая рекомендация — не находиться на солнце длительное время из-за негативного воздействия ультрафиолета. Волосы летом необходимо защищать средствами с SPF. Это могут быть шампуни, спреи, бальзамы, маски. После купания в солёной морской воде надо смывать её, так как кристаллы соли могут стать своего рода линзой, усиливая воздействия ультрафиолета и волосы подвержены повреждению в большей степени.

"При длительном нахождении под прямыми солнечными лучами разрушается защитный слой волос. Они становятся сухими, ломкими, происходит их обесцвечивание. Также солнце воздействует на кожу скальпа: если человек не носит головной убор, то ухудшается состояние кожного покрова, могут усиливаться воспаления волосяных фолликул и прогрессировать имеющиеся заболевания волос", — сказал Пинегин в беседе с "РБК Life".

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