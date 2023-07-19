Ортопед Рашид Бельхамиди сообщил, что "косточки" на ногах могут увеличиваться из-за артрита и подагры

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вальгусная деформация первого пальца стопы, которую в народе называют "косточки на ногах", имеет свои причины. У женщин чаще всего деформация происходит на фоне гормональных изменений. Самыми яркими такими периодами является пубертат, беременность и постменопауза, сообщает травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди.

Фото: freepik.com

Однако на образование "шишек" на стопах и кистях рук могут указывать и некоторые заболевания.

"Среди них, в частности, ревматоидный артрит — заболевание, при котором иммунная система разрушает мелкие суставы, деформируя их и образуя узелки Гебердена и Бушара. А также подагра. <...> Зачастую это связано с генетической предрасположенностью, нарушением метаболизма, чрезмерным употреблением алкоголя или болезнью почек", — сказал Бельхамиди.

Как сообщает Газета. Ru, "косточки" на ногах также встречаются у тех, кто занимается гимнастикой, балетом и фигурным катанием из-за перегрузки переднего свода стопы.

Чтобы ноги были здоровыми, необходимо правильно выбирать обувь, отмечает ортопед. Хождение на каблуках, в уггах и вьетнамках стоит минимизировать.

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