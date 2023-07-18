Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие продукты улучшают работу мозга.

Медик советует пить зелёный чай, который содержит антиоксиданты, предотвращающие окисление, что в свою очередь помогает сохранять от разрушения клетки мозга.

"Очень хорошо восстанавливает голубика. Я говорю об исследованиях, которые подтверждённые. Голубика, черника. Но в основном голубика. И голубика больше дикая, не садовая, а выращенная в естественных условиях. Она вообще стоит на первом месте по таким антиоксидантным действиям и, прежде всего, улучшает микроциркуляцию", — рассказала Соломатина.

Диетолог рекомендует потреблять рыбу, содержащую жирные кислоты (омега-3).

"Когда мы говорим, что они содержатся в жирной рыбе (в сёмге, лососе, форели), то мы тоже имеем в виду, конечно, дикую, которая плавает в холодных морях особенно. Вообще лучше холодноводная рыба. Но там сохраняется пищевая цепочка. Соответственно, вот этот оксиконтин, который есть в тех же водорослях, вот этой красный пигмент, потом едят его рачки, они тоже становятся красноватыми, потом ест уже рыбка, которая тоже красноватая, к которой мы привыкли", — объяснила врач.