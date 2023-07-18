В Сеченовском университете пациентам начинают проводить новейшую технологию очищения крови от плохого холестерина

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отделения трансфузиологии Клинического центра Сеченовского Университета Минздрава России проходит апробацию уникальный метод очищения крови от плохого холестерина на высокотехнологичном аппарате Spectra Optia.

Фото: freepik.com

Процедура, носящая название каскадной плазмофильтрации, является инновационным средством снижения риска инфаркта и инсульта, а также помогает не допустить развитие тромбоза, пишет "Газета.Ru".

Всего лишь за одну процедуру уровень холестерина в крови снижается. А после прохождения курса процедур улучшается состояние пациентов с тяжёлыми аутоиммунными заболеваниями, в частности, неврологического профиля — после этого у них наблюдается ремиссия.

Всего одна процедура на аппарате занимает около 4 часов. В ходе неё кровь разделяют на клетки крови и плазму. Клетки сразу же идут обратно пациенту, а плазма перед этим для очистки пропускается через специальный фильтр.

"Мы определяем, какой патогенетический фактор влияет на развитие заболевания, и на основании этого подбираем методику и режим проведения процедур. Кроме того, подбирается фильтр с определенным диаметром пор мембраны. Проходя через него, плазма освобождается от патогенных молекул и возвращается в кровеносное русло уже очищенной", — рассказала врач-трансфузиолог Наталья Сивцевич.

Врач добавила, что метод используется при аутоиммунных заболеваниях, в том числе при заболеваниях нервной системы. Эксперт подчеркнула, что при условии своевременного и грамотного проведения процедур лежачий или сидячий пациент встаёт, и покидает медучреждение на своих собственных ногах.

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