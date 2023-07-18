Вслед за королём поп-музыки Филиппом Киркоровым, рассказавшем, что его 30-летнеее тело — заслуга пластических операций, процедурами заинтересовались и остальные люди.
Причём многих удивило, что певцу даже создали "кубики на прессе". Казалось бы, что они достигаются лишь тренировками и правильным питанием.
Суть такой операции в том, что лишний жир пересаживают в ту область, где надо добавить объёма. Жир из живота, бедра, подбородка — пересаживают в зону пресса.
"Жировые клетки обрабатывают и очищают, а затем врач с помощью инъекций, словно скульптор, прорисовывает кубики пресса", — сообщил пластический хирург Отари Гогиберидзе.
Он отметил, что так же корректируют лицо, грудь или ягодицы. Чаще всего процедуру делают в комплексе с липосакцией или абдоминопластикой — убирают лишнюю кожу и жир.
Хотя такая операция довольно безопасна — у процедуры есть определенные риски, сказал доктор.
"Это и инфекция, и гематома, и аллергическая реакция на анестезию. Однако в руках у опытного специалиста риски сводятся к нулю", — подытожил Гогиберидзе.
"Искусственный пресс" требует реабилитации — проколы надо обрабатывать антисептиками, необходимо исключить физические нагрузки и сохранять вес тела 3 месяца, говорит врач.
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