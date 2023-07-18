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Пластический хирург рассказал, как делают "кубики" пресса и опасно ли это

1:28
Здоровье

Вслед за королём поп-музыки Филиппом Киркоровым, рассказавшем, что его 30-летнеее тело — заслуга пластических операций, процедурами заинтересовались и остальные люди.

Пластический хирург рассказал, как делают "кубики" пресса и опасно ли это
Фото: hips.hearstapps. com/hmg-prod/images/muscular-man-standing-in-the-gym-royalty-free-image-1569513265.jpg

Причём многих удивило, что певцу даже создали "кубики на прессе". Казалось бы, что они достигаются лишь тренировками и правильным питанием.

Суть такой операции в том, что лишний жир пересаживают в ту область, где надо добавить объёма. Жир из живота, бедра, подбородка — пересаживают в зону пресса.

"Жировые клетки обрабатывают и очищают, а затем врач с помощью инъекций, словно скульптор, прорисовывает кубики пресса", — сообщил пластический хирург Отари Гогиберидзе.

Он отметил, что так же корректируют лицо, грудь или ягодицы. Чаще всего процедуру делают в комплексе с липосакцией или абдоминопластикой — убирают лишнюю кожу и жир.

Хотя такая операция довольно безопасна — у процедуры есть определенные риски, сказал доктор.

"Это и инфекция, и гематома, и аллергическая реакция на анестезию. Однако в руках у опытного специалиста риски сводятся к нулю", — подытожил Гогиберидзе.

"Искусственный пресс" требует реабилитации — проколы надо обрабатывать антисептиками, необходимо исключить физические нагрузки и сохранять вес тела 3 месяца, говорит врач.

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Как создать спортивное тело?Как прорисовать кубики пресса?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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