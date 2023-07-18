Lenta.ru: Ученые обнаружили новые лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опубликованное в журнале PLOS ONE исследование показывает, что противовоспалительные препараты могут быть эффективными в лечении деменции. Об этом сообщает Lenta. ru

Фото: pixabay.com

В своей работе авторы сфокусировались на белке p38. Многие специалисты занимаются изучением этого белка, так как он может стать потенциальной мишенью для разработки лекарств против нейровоспалительных расстройств. В экспериментах на модели мышей, имитирующей раннюю стадию болезни Альцгеймера, команда использовала генетические методы, чтобы остановить производство p38 в микроглии — основной группе иммунных клеток в головном мозге.

Исследователи тестировали ингибиторы p38, чтобы выяснить, как это повлияет на формирование амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты показали, что сами бляшки бета-амилоидного белка не разрушились, однако количество микроглии вблизи этих структур сократилось. Это означает, что подобные препараты, вероятно, могут влиять на некоторые факторы развития болезни Альцгеймера.

Ингибиторы p38 продемонстрировали эффективность в предыдущих клинических исследованиях на людях. Однако до сих пор оставалось неясным, на какой стадии заболевания следует применять ингибиторы p38 и могут ли такие препараты нанести вред при длительном применении.

Исследователям удалось определить, что применение изученных лекарств на ранней стадии заболевания способно изменить взаимодействие между иммунными клетками мозга и развитием заболевания. Кроме того, продолжительное подавление p38 не вызвало заметных побочных эффектов.

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