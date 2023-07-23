Российские исследователи врачебной области провели исследование, которое привело к выводу, что киви является одним из самых полезных фруктов.
Эксперты отмечают, что киви богат фолиевой кислотой и витамином В6. Он также стимулирует производство коллагена и предотвращает выпадение волос.
Кроме того, киви способствует защите от онкологических заболеваний и оказывает положительное влияние на здоровье сердца, поскольку сжигает жиры, которые блокируют артерии. Об этом информируют "Известия".
"Многие считают его продуктом молодости и красоты", — подчеркивают авторы исследования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.