Эксперты назвали фрукт, который защищает от онкологии

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские исследователи врачебной области провели исследование, которое привело к выводу, что киви является одним из самых полезных фруктов.

Фото: Pixabay

Эксперты отмечают, что киви богат фолиевой кислотой и витамином В6. Он также стимулирует производство коллагена и предотвращает выпадение волос.

Кроме того, киви способствует защите от онкологических заболеваний и оказывает положительное влияние на здоровье сердца, поскольку сжигает жиры, которые блокируют артерии. Об этом информируют "Известия".

"Многие считают его продуктом молодости и красоты", — подчеркивают авторы исследования.

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Польза Киви для Организма Человека (Это Нужно Знать!)