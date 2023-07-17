Терапевт Киселёва рассказала о первой помощи при отравлении грибами

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Елена Киселёва перечислила первые признаки отравления грибами, а также рассказала о первой помощи для улучшения состояния.

Фото: pixabay.com

По её словам, если человек жалуется на тошноту, рвоту, боли в животе, диарею и судороги спустя один-два часа после употребления грибов, речь идёт об отравлении. Она добавила, что в некоторых случаях у пациентов возникает сухость во рту, учащается пульс и расширяются зрачки. Эксперт подчеркнула: иногда грибы провоцируют дыхательную и сердечно-сосудистую недостаточность, следовательно, не исключён летальный исход.

Как пояснила медик, при отравлении прежде всего нужно вызвать скорую или отвезти пациента в медучреждение.

"До приезда врачей промойте желудок — выпейте два стакана чистой воды и вызовите рвоту, нажав ложкой на корень языка", — сообщает сайт aif.ru, ссылаясь на доктора.

Киселёва также посоветовала выпить активированный уголь и заварить крепкий чай. Врач призвала избегать приёма противорвотных и противодиарейных лекарств при отравлении грибами.

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