PLOS One: соки, картофель и очищенные злаки усиливают тревогу и провоцируют развитие депрессии

Тревога и депрессия — частые спутники многих людей. Чтобы минимизировать неприятные состояния, учёные из Ирака рекомендуют исключить из своего рациона пищу с большим содержанием сахара, картофель, очищенные злаки и фруктовые соки. Исследование публикует PLOS One.

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Практически 2,5 тысячи человек от 18 лет приняли участие в эксперименте. Добровольцы потребляли в сутки 800-4200 килокалорий и не имели серьёзных проблем со здоровьем. После заполнения специальной анкеты выяснилось, что нездоровая растительная пища оказывает влияние на состояние человека. Те, кто употреблял её, испытывали депрессию и беспокойство. Дальнейшие исследования для выяснения причинно-следственной связи будут проводиться.

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