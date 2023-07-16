Диетолог Соломатина рассказала, для кого опасен растворимый кофе

Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности употребления растворимого кофе.

Фото: corp.wtcmoscow.ru

По словам специалиста, есть некоторые особенности употребления этого напитка. С осторожностью к нему следует относиться людям, у которых есть риск тромбоза.

Кофе сам по себе не вызывает тромбов, однако кофеин обладает мочегонным эффектом, объяснила врач. Она призвала не допускать прежде всего состояния обезвоживания.

Кровь будет сгущаться, как при обезвоживании, если не пить достаточное количество жидкости. Всё это возможно у людей, у которых есть риски тромбообразования, отметила Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Эксперт также добавила, что растворимый кофе вполне безопасен, но всё зависит от качества.

Ранее врач-онколог Иван Карасёв назвал первый признак, что кровь становится густой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вот она - правда! Реакция сосудов на кофе вас удивит!