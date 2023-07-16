Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Nature NPJ Science of Food назвал продукт, который вызывает онкологию
Диетолог Соломатина рассказала, для кого опасен растворимый кофе
Путин: политики из Европы сделают всё, что им скажут США
Растут ли деревья и травы в пасмурные дни
"Они могли блокировать весь фронт": Гудвин о "мятеже" ЧВК "Вагнер"
Фейковое "обращение российских офицеров" провалено из-за украинского акцента
Драматичные атрибуты вашего сада. Особо выразительные цветы
Hill: саммит НАТО в Вильнюсе открыл серьёзные трещины во взаимоотношениях Зеленского с Байденом
РИА Новости: Россия вооружает крупнейшую демократию мира в Индии

Врач-диетолог Пономарёва: цельнозерновые, орехи и фрукты снижают риск образования тромбов

0:53
Здоровье

Чтобы снизить риски образования тромбов, необходимо приблизить свой рацион к средиземноморской диете, говорит врач-диетолог Василиса Пономарёва.

Врач-диетолог Пономарёва: цельнозерновые, орехи и фрукты снижают риск образования тромбов
Фото: pixabay. com

Сгустки крови могут вызывать инсульты, сердечные приступы и тромбоэмболию лёгочной артерии, сами собой они не рассасываются, отмечает специалист.

Между воспалением и свёртыванием крови существует тесная связь, поэтому важно употреблять продукты, снижающие его.

"Для тех, кто подвержен большему риску образования тромба, употребление в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, также может быть полезным для снижения риска образования тромба, поскольку они уменьшают воспаление", — сказала Пономарёва в беседе с "МедикФорум".

Врач рекомендует включить в ежедневный рацион орехи, фрукты и цельнозерновые.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
ТАСС: российский гранатомётчик выдал себя за солдата ВСУ и пленил трёх бойцов под Кременной
Хитрый план: российский боец выдал себя за солдата ВСУ и взял в плен солдат противника
Леонид Агутин оконфузился за границей
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
"Шторм Z" захватил планшет с секретной системой ВСУ
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Последние материалы
Растут ли деревья и травы в пасмурные дни
"Они могли блокировать весь фронт": Гудвин о "мятеже" ЧВК "Вагнер"
Фейковое "обращение российских офицеров" провалено из-за украинского акцента
Драматичные атрибуты вашего сада. Особо выразительные цветы
Hill: саммит НАТО в Вильнюсе открыл серьёзные трещины во взаимоотношениях Зеленского с Байденом
РИА Новости: Россия вооружает крупнейшую демократию мира в Индии
Из порта Одессы вышло последнее перед завершением зерновой сделки судно
Президент РФ Путин призвал заглянуть внутрь захваченной бойцами зарубежной военной техники
Минусы неорганического садоводства: вред дикой природе и увеличение потребности в поливах
Балицкий проинформировал о напряжённой обстановке на линии фронта на территории Запорожской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников