Чтобы снизить риски образования тромбов, необходимо приблизить свой рацион к средиземноморской диете, говорит врач-диетолог Василиса Пономарёва.
Сгустки крови могут вызывать инсульты, сердечные приступы и тромбоэмболию лёгочной артерии, сами собой они не рассасываются, отмечает специалист.
Между воспалением и свёртыванием крови существует тесная связь, поэтому важно употреблять продукты, снижающие его.
"Для тех, кто подвержен большему риску образования тромба, употребление в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, также может быть полезным для снижения риска образования тромба, поскольку они уменьшают воспаление", — сказала Пономарёва в беседе с "МедикФорум".
Врач рекомендует включить в ежедневный рацион орехи, фрукты и цельнозерновые.
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