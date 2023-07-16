Врач-диетолог Пономарёва: цельнозерновые, орехи и фрукты снижают риск образования тромбов

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы снизить риски образования тромбов, необходимо приблизить свой рацион к средиземноморской диете, говорит врач-диетолог Василиса Пономарёва.

Фото: pixabay. com

Сгустки крови могут вызывать инсульты, сердечные приступы и тромбоэмболию лёгочной артерии, сами собой они не рассасываются, отмечает специалист.

Между воспалением и свёртыванием крови существует тесная связь, поэтому важно употреблять продукты, снижающие его.

"Для тех, кто подвержен большему риску образования тромба, употребление в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, также может быть полезным для снижения риска образования тромба, поскольку они уменьшают воспаление", — сказала Пономарёва в беседе с "МедикФорум".

Врач рекомендует включить в ежедневный рацион орехи, фрукты и цельнозерновые.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.