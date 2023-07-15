Раскрыты последствия употребления сахара для здоровья человека

Гражданам РФ посоветовали отказаться от сахара из-за риска преждевременного старения

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление сахара зачастую приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. Эксперт по диетическому питанию Артём Верис рекомендует ограничить его потребление до 5-10%% от общей калорийности дневного рациона (25 гр) или исключить вообще.

Фото: pixabay. com

Как сообщает Газета.Ru, избыточное потребление сахара чревато не только появлением лишнего веса, но и риском заболеть диабетом второго типа. Кроме того, сахар может способствовать возникновению кариеса и потере зубов.

"Сахар может спровоцировать и преждевременное старение кожи. Если избыточно употреблять продукты с высоким содержанием сахара, коллаген и эластин, основные строительные материалы наших тканей, могут изменить свои физические и структурные свойства. В результате чего кожа человека станет тусклой, появятся морщины и снизится эластичность", — сказал Верис.

Специалист обращает внимание, что сахара, содержащиеся в овощах, фруктах и ягодах, исключать не стоит, они необходимы в рационе человека, но суточная норма не должна быть превышена.

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