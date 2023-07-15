Врач-терапевт РФ Ольга Шашкова предупредила, что регулярный недосып грозит раком, диабетом и ожирением

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек спит по пять часов в сутки продолжительное время, то организм не только будет испытывать стресс, но и может запустить процессы, которые приведут к онкологическим заболеваниям и ожирению. Об этом заявила врач-терапевт Ольга Шашкова.

Фото: bed4you.com.ua

"Если это произошло однократно, организм может не ощутить стресса, который успеет повлиять на работоспособность, утомляемость и продуктивность в течение дня. Но если человек систематически не высыпается, то на фоне нарушения циркадных ритмов в организме запустится каскад реакций, приводящих к расстройствам сна, гормональным сбоям, а затем к ожирению, нарушению толерантности к глюкозе, инсулину и, как следствие, развитию сахарного диабета и онкологии", — приводят слова специалиста "Известия".

Из-за плохого качества сна в организме человека начинается нарушение выработки мелатонина, кортизола и соматотропина, что в будущем ведёт к накоплению жира. Также уровень лептина повышается, а базальный уровень окисления липидов в крови снижается, а это уже чревато развитием сахарного диабета, бесплодием, раком молочной железы, сказала Шашкова.

Помимо этого, люди, которые спят мало, больше подвержены стрессу, они плаксивы, невнимательны, неэнергичны, а их либидо стремится к нулю. "Доспать" на выходных можно один-два раза, но выспаться впрок на постоянной основе невозможно, как и насытится.

"Для нормального самочувствия необходимо высыпаться, но не пересыпать, ложиться спать до 23:00, а за час до сна выключать гаджеты и телевизор", — резюмировала врач.

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