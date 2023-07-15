Доктор Александр Мясников рассказал, как действует прививка от никотина.
Медик объяснил, что вакцины, отбивающие тягу к курению, уже есть.
"Звучит заманчиво: поставил" вакцину и курить больше не тянет!" — написал врач в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что после прививок вырабатываются определенные антитела, рнагирующие на попадание никотина в кровь.
"Образуется крупная молекула, которая не может преодолеть гемато-энцефалический барьер. Наш мозг огораживает себя как бы "фильтром", — объяснил Мясников.
Доктор отметил, что полученная молекула не в состоянии проникнуть в мозг, поэтому никатинозависимый лишается возмоности получать удовольствие от курения.
Пока данная вакцина, по словам Мясникова, проходит исследования.
Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, как избежать ломки во время отказа от курения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.