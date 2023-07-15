Доктор Мясников рассказал о прививке, отбивающей тягу к курению

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников рассказал, как действует прививка от никотина.

Фото: pixabay.com

Медик объяснил, что вакцины, отбивающие тягу к курению, уже есть.

"Звучит заманчиво: поставил" вакцину и курить больше не тянет!" — написал врач в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что после прививок вырабатываются определенные антитела, рнагирующие на попадание никотина в кровь.

"Образуется крупная молекула, которая не может преодолеть гемато-энцефалический барьер. Наш мозг огораживает себя как бы "фильтром", — объяснил Мясников.

Доктор отметил, что полученная молекула не в состоянии проникнуть в мозг, поэтому никатинозависимый лишается возмоности получать удовольствие от курения.

Пока данная вакцина, по словам Мясникова, проходит исследования.

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