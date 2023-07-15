Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты опасно есть на завтрак после 40 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какими должны быть завтраки у людей после 40 лет. Эксперт обратила внимание на необходимость разнообразия утренних приёмов пищи. Кроме того, уровень глюкозы в крови они не должны повышать, заметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: calcionow.it

Чтобы дольше не чувствовать голод, завтрак обязательно должен включать белки, добавила Соломатина.

По её словам, отказаться следует от белого хлеба с маслом или вареньем, быстрорастворимых каш, хлопьев, блинчиков, оладьей и жареных сырников, поскольку во всей этой еде содержатся быстрые углеводы.

Организм человека сильно отличается в 20 лет и после 40 лет. Энергии молодые люди тратят намного больше, чем представители зрелого возраста, а резкие скачки уровня сахара в крови молодёжь переносит легче. Снижается постепенно и сам темп жизни с возрастом, что также нужно учитывать, заключила собеседница издания.

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