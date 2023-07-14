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Диетолог рассказала, как правильно питаться после 50 лет

2:25
Здоровье

После 50 лет человек начинает медленнее распознавать информацию, он быстрее устает, у него ухудшается внимание. Помогут это контролировать продукты с витаминами группы В: животные продукты и субпродукты, цельнозерновые крупы, считает диетолог Анна Евгенова.

Диетолог рассказала, как правильно питаться после 50 лет
Фото: pixabay.com

Эксперт отмечает, что также важно заботиться о кровеносной системе, исключить:

  • малоподвижный образ жизни,
  • вредные привычки,
  • нерациональное питание и стресс.

Можно поддержать кровеносную систему, употребляя:

  • куркуму,
  • оливковое масло,
  • рыбу и продукты с витамином С: киви, облепиха, черная смородина и болгарский перец.

Немаловажно, что после 40 лет замедляется метаболизм. Люди начинают есть больше обычного, так как хуже ощущают чувство насыщения. Необходимо следить за размером порций и частотой приемов пищи.

Возрастающий риск остеопороза можно приостановить продуктами, содержащими кальций: кисломолочные, кунжут, рыбные консервы из мелких рыб с косточками хорошего качества.

"Также происходит снижение остроты зрения. Морковь, абрикос, говяжья печень, брокколи, куриные яйца обязательно должны быть в вашем рационе, потому что они содержат витамин А, полезный для здоровья глаз. Не забывайте делать специальную гимнастику через каждый час работы за компьютером, чтобы сохранить зрение надолго", — напоминает диетолог читателям Pravda.Ru.

После 40 лет белок в организме разрушается быстрее, чем синтезируется. Поэтому ежегодно мы можем терять 2% мышечной массы, это явление называется саркопения. Помимо того, что мы должны обеспечивать себя достаточным количеством белка в день (1-1,5 г на 1 кг веса), не стоит забывать о физических нагрузках. Лучше, если они будут разнонаправленные и регулярные. Например:

  • кардио для тренировки сердечно-сосудистой системы,
  • йога для развития баланса и гибкости,
  • силовые нагрузки, чтобы предотвратить распад мышечной ткани.

Добавки в этом возрасте подбираются индивидуально, но основные - это комплексные витамины, витамин Д, магний, Омега, коэнзим Q10.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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