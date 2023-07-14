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Эксперт перечислила продукты, которые снимают отёки

2:16
Здоровье

Часто с утра в зеркале мы можем наблюдать отеки на лице. Они могут проявляться из-за повышенной усталости, постоянных стрессов, аллергии, недостатка сна, неправильного питания. Если говорить о помощи коже изнутри, то необходимо употреблять продукты, содержащие много воды и витаминов, а также постоянно увлажнять кожу и пить воду, считает основатель бренда космецевтики FS COSMETICS Светлана Москотова.

Эксперт перечислила продукты, которые снимают отёки
Фото: pixels

"Недостаточное количество воды в организме может стать причиной отеков. Поэтому в течение дня соблюдайте водный баланс и употребляйте от 1,5 до 2 литров воды. Но на ночь воду лучше не пить. Также воду содержат огурцы и сельдерей. В них много витаминов, которые помогают снять отеки и обеспечивают увлажнение кожи.

Ананас содержит бромелаин — фермент, который снимает отеки на лице и улучшает циркуляцию крови. Зелёный чай также является отличным продуктом для снятия отеков на лице. Он содержит антиоксиданты, танины и калий, который помогает выводить лишнюю жидкость из организма. А еще за счет антиоксидантных свойств защищает кожу от фотостарения и предупреждает появление морщин", — отмечает эксперт.

Если вы привыкли избавляться от отеков с помощью косметических средств, то при их выборе обращайте внимание на состав. Продукты ухода, которые помогут от отечности, должны иметь в составе следующее:

  • Кофеин. Может уменьшить отечность и устранить темные круги под глазами.
  • Арника. Восстанавливает кожу, уменьшает отечность и воспаление.
  • Розмарин. Улучшает кровообращение в коже.
  • Гиалуроновая кислота. Увлажняет кожу, уменьшает отечность и делает кожу более упругой.
  • Витамин С. Помогает улучшить кровоток, увлажнит и защитит кожу от вредных воздействий окружающей среды.
  • Конский каштан — популярный ингредиент для косметических средств, обладает свойством укреплять сосуды, уменьшать отечность и увеличивать упругость кожи.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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