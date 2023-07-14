Диетолог Соломатина объяснила, какими должны быть идеальные завтраки для граждан старше 40 лет

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что идеальные завтраки для людей старше 40 лет в первую очередь должны быть разнообразными и максимально насыщенными полезными веществами.

Фото: https://lemime.ru/

По словам специалиста, в "правильном" завтраке для людей среднего возраста должно быть достаточное количество белка, гарантирующего длительное насыщение. А вот от быстрых углеводов, наоборот, лучше отказаться. Диетолог напомнила, что быстрые углеводы содержатся в блинчиках с вареньем, оладьях, жареных сырниках, белом хлебе с маслом и джемом, готовых хлопьях и быстрорастворимых кашах.

Эксперт назвала пять оптимальных завтраков для людей старше 40 лет:

каша, которая требует варки;

творог;

яичница с сыром;

бутерброд из цельнозернового хлеба, дополненный индейкой, курицей или рыбой с овощами;

омлет с овощами.

"Завтрак должен обеспечивать долгое насыщение, содержать клетчатку, чтобы поддерживать полезный микробиом, который отвечает за иммунную и нервную систему. Также в нем должны быть полиненасыщенные жирные кислоты", — рассказала Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой".

Диетолог добавила, что завтраки лучше чередовать, чтобы питание было разнообразным, а приёмы пищи доставляли удовольствие.

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