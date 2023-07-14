Newsweek: диетолог Келли Джонс объяснила упадок сил после еды съеденной на обед неправильной пищей

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не зря существует выражение: "Мы есть то, что мы едим". От потребляемой пищи напрямую зависит самочувствие человека. После обеда многих людей начинает клонить в сон и наблюдается упадок сил. Этому нашла объяснение спортивный диетолог Келли Джонс.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

"Если вы чувствуете недостаток энергии в течение получаса-часа после еды, возможно, вы съели обед с недостаточным содержанием калорий или с плохим балансом белков, жиров и углеводов, богатых клетчаткой", — сказал Джонс Newsweek.

Чтобы не переесть во время обеда, нельзя пропускать завтрак, отмечает диетолог. Он также должен быть сбалансированным и включать в себя углеводы, клетчатку, белки и правильные жиры.

Если человек предпочитает есть на обед макароны с курицей, то лучше блюдо разбавить горохом или фасолью, а зелёный салат с рыбой — картофелем или киноа.

Однако упадок сил после еды через два-три часа является нормой, подчёркивает Джонс. Примерно через такое время организм оповещает о лёгком голоде, который необходимо удовлетворить полезным перекусом.

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