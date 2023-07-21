Кардиолог Башарова рассказала, как сердечникам питаться летом

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рассказали о том, какое питание следует придерживаться в летний период.

Фото: Минздрав РФ

Так, кардиолог Альбина Башарова рекомендует при хронической сердечной недостаточности обязательно перейти на дробное питание.

В рацион следует включить овощи и фрукты. Кроме того, летом необходимо особо внимательно контролировать потребление соли. Она задерживает жидкость в организме, способствует отекам и затрудняет работу сердечной мышцы. Поэтому не стоит превышать суточную норму в 3 грамма.

Что касается дачников, то здесь рекомендации очень просты: не переутомляйтесь на огороде, особенно в жаркое время суток.

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