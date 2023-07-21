Японские медики рассказали, как похудеть с помощью воды

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские медики рекомендуют пить воду сразу после пробуждения. Эти утренние часы считаются "золотыми". Питье воды в это время не только помогает снизить вес, но также способствует лечению различных проблем со здоровьем.

Фото: m.ecoteka.ru

Врачи советуют придерживаться следующих принципов:

Сразу после пробуждения выпейте четыре-шесть стаканов воды натощак. Лучше всего пить воду комнатной температуры или просто теплую. Вы также можете добавить лимонный сок. Избегайте пищи и напитков в течение как минимум 45 минут.

Людям, только начинающим внедрять эту привычку, следует начать с одного стакана воды, постепенно увеличивая количество.

Диетолог по фамилии Кубала также предлагает придерживаться этого ритуала перед каждым приемом пищи. Врачи установили, что люди с избыточным весом или ожирением, которые пьют два стакана воды перед едой, съедают примерно на 13% меньше.

Кроме того, водная терапия помогает очистить пищеварительную систему, улучшает здоровье кишечника, предотвращает запоры и снижает риск таких заболеваний, как диабет второго типа, рак и гипертония.

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