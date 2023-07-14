Эндокринолог объяснила, какими напитками нельзя запивать лекарственные препараты

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова перечислила напитки, которыми не следует запивать таблетки.

Фото: menslife.com

Медик подчеркнула, что таблетки следует запивать исключительно водой. Она отметила, что действующее вещество в лекарственных препаратах может вступить в нежелательную реакцию с компонентами напитка.

Эндокринолог предупредила, что особенно опасно запивать таблетки алкоголем, газированными напитками, квасом, соками. Такие эксперименты, по её словам, могут закончиться интоксикацией.

Чуть менее рискованно, по мнению врача, запивать лекарства молоком, кислыми морсами, чаем, кофе и какао. Эти напитки могут мешать всасыванию лекарства и увеличивать нагрузку на стенки желудка.

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Чем нельзя запивать таблетки