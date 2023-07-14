Врач-онколог Вахабова перечислила россиянам продукты, которые повышают риск развития рака

Врач-онколог Юлия Вахабова из Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) поделилась рекомендациями о том, что следует избегать для снижения риска заболевания раком. По словам специалиста, первоочередной задачей должно стать избавление от вредных привычек.

Фото: Fotodom. ru

Врач отмечает, что курение увеличивает риск развития рака лёгких в семь раз. Табачный дым, содержащий канцерогены, может способствовать развитию злокачественных опухолей различного типа.

Врач также рекомендует отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и меньше есть переработанные мясные продукты (колбасы и сосиски).

"Никто не говорит, что нужно перестать их употреблять совсем, но делать это следует в меру — не каждый день и в ограниченных количествах. Алкоголь может способствовать развитию рака печени, а злоупотребление переработанными мясными продуктами — рака желудка", — пояснила Вахабова в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Важно отметить, что в летний период специалист рекомендует всем избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами без защитных средств, поскольку может развиться рак кожи.

"Снизить риски достаточно просто: нужно пользоваться косметикой с SPF-фактором и стараться не находиться под палящим солнцем с 11 до 16 часов", — добавила врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лучшая профилактика рака