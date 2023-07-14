Доктор Мясников назвал четыре фактора, доказано предохраняющие от рака кишечника

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Третий по частоте выявления рак у мужчин и второй у женщин — онкология кишечника. Существует много факторов риска данного опасного заболевания, однако есть и хорошие новости. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Фото: /Shutterstock/

Специалист перечислил четыре фактора, доказано предохраняющие от развития рака кишечника. Это:

Физическая нагрузка. Диета с большим содержанием клетчатки. Необходимо ограничить потребление "красного" мяса, включив рацион вместо него как можно больше рыбы. Кальций с витамином Д. Определённый защитный эффект, по некоторым данным, может оказывать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, статины и бисфонаты (препараты против остеопороза).

Мясников также добавил, что рак толстого кишечника один из немногих видов онкологии, предвестники которого можно выявить на раннем этапе и предотвратить. Доктор рекомендовал проходить колоноскопию раз в пять лет всем, начиная с 50 лет.

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