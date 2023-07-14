Третий по частоте выявления рак у мужчин и второй у женщин — онкология кишечника. Существует много факторов риска данного опасного заболевания, однако есть и хорошие новости. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.
Специалист перечислил четыре фактора, доказано предохраняющие от развития рака кишечника. Это:
Мясников также добавил, что рак толстого кишечника один из немногих видов онкологии, предвестники которого можно выявить на раннем этапе и предотвратить. Доктор рекомендовал проходить колоноскопию раз в пять лет всем, начиная с 50 лет.
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