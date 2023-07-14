Под Самарой выявлено смертельно опасное заболевание

Из-за обнаружения случаев лейкоза у коров в нескольких населённых пунктах Самарской области объявили режим карантина.

Фото: Fotodom. ru

Это заболевание является серьёзным, и его симптомы на ранней стадии могут быть незаметными. Однако по мере прогрессирования болезни у животных увеличивается количество лейкоцитов в крови и развивается белокровие. Также у коров появляются признаки поражения органов желудочно-кишечного тракта, а также формируются опухоли, передаёт vsamara.ru.

Среди явных симптомов лейкоза у животных можно выделить увеличение размеров лимфатических узлов, выпучивание глаз, бесплодие, потерю веса и повышенную утомляемость. В связи с этим были введены определённые ограничения. Рекомендуется избегать контакта между больными и здоровыми животными. Эксперты советуют не употреблять сырое молоко от заболевших коров.

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Лейкоз крупного рогатого скота