Врач-диетолог Наталья Денисова заявила, что употребление некоторых продуктов может вызвать появление язвы или гастрита. По ее словам, особенно опасными являются кофе, фрукты и соки.
Однако Денисова подчеркнула, что даже здоровый человек может заплатить за употребление этих продуктов натощак, а именно — получить язву или гастрит.
"Соки, фрукты и кофе раздражают слизистую оболочку желудка из-за наличия в них органических кислот", — добавила врач.
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