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Врач-диетолог Денисова перечислила продукты, которые нельзя есть натощак

0:33
Здоровье

Врач-диетолог Наталья Денисова заявила, что употребление некоторых продуктов может вызвать появление язвы или гастрита. По ее словам, особенно опасными являются кофе, фрукты и соки. 

Врач-диетолог Денисова перечислила продукты, которые нельзя есть натощак
Фото: mpmo.ru

Однако Денисова подчеркнула, что даже здоровый человек может заплатить за употребление этих продуктов натощак, а именно — получить язву или гастрит.

"Соки, фрукты и кофе раздражают слизистую оболочку желудка из-за наличия в них органических кислот", — добавила врач.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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