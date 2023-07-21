Врач-диетолог Денисова перечислила продукты, которые нельзя есть натощак

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Наталья Денисова заявила, что употребление некоторых продуктов может вызвать появление язвы или гастрита. По ее словам, особенно опасными являются кофе, фрукты и соки.

Фото: mpmo.ru

Однако Денисова подчеркнула, что даже здоровый человек может заплатить за употребление этих продуктов натощак, а именно — получить язву или гастрит.

"Соки, фрукты и кофе раздражают слизистую оболочку желудка из-за наличия в них органических кислот", — добавила врач.

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20 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАТОЩАК