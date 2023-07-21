Кандидат медицинских наук Дюбина назвала самую полезную сладость

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук Ангелина Дюбина перечислила все полезные свойства мармелада, который благотворно влияет на организм при диете.

Фото: pixabay.com

Мармелад поможет вам сбросить вес только при соблюдении дневной нормы, которая составляет 50 грамм в день.

Важно отметить, что следует употреблять мармелад, приготовленный на основе пектина или агар-агара. Эти желирующие вещества положительно влияют на суставы.

Ученые также провели исследования, которые показали, что регулярное употребление пектина снижает риск развития онкологии, нормализует уровень холестерина и помогает выводить соли тяжелых металлов.

Агар-агар способствует снижению кислотности желудка и омолаживает кожу.

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