Кандидат медицинских наук Ангелина Дюбина перечислила все полезные свойства мармелада, который благотворно влияет на организм при диете.
Мармелад поможет вам сбросить вес только при соблюдении дневной нормы, которая составляет 50 грамм в день.
Важно отметить, что следует употреблять мармелад, приготовленный на основе пектина или агар-агара. Эти желирующие вещества положительно влияют на суставы.
Ученые также провели исследования, которые показали, что регулярное употребление пектина снижает риск развития онкологии, нормализует уровень холестерина и помогает выводить соли тяжелых металлов.
Агар-агар способствует снижению кислотности желудка и омолаживает кожу.
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