Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эндокринолог Прокопенко рассказал в чем опасность позднего ужина
Полянский: все суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями
Оксана Самойлова показала подарок от Джигана: «Это плата за неидеального мужа, девочки»
Исследования эволюции гренландской ледяной шапки: Зеленое прошлое и неопределенное будущее региона
Умер американский певец Тони Беннетт в возрасте 96 лет
Бывшую жену Моргенштерна* Дилару сравнили с Анджелиной Джоли
Шоумен Гоген Солнцев уверен, что женатый Андрей Малахов "положил глаз" на его новую пассию
FT: США требуют от африканских лидеров не посещать саммит "Россия — Африка"
Кристина Асмус впервые назвала причину развода с Гариком Харламовым: "Мой муж издевался ментально"

Диетолог Дмитриева назвала продукт, который защищает от болезней сердца

Здоровье

Употребление болгарского перца благоприятно влияет на здоровье человека, заявила диетолог Оксана Дмитриева. Особенно это важно для людей старше 60 лет.

Диетолог Дмитриева назвала продукт, который защищает от болезней сердца
Фото: avatars.mds.yandex. net/get-mpic/6259567/img_id3986233258760071963.jpeg/orig

По словам диетолога, этот овощ компенсирует недостаток витаминов C, P и A. Кроме того, он помогает предотвратить развитие опасных заболеваний, включая атеросклероз и подагру.

В дополнение к этому, врач подчеркнула, что перец является низкокалорийным продуктом, который не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

"Этот продукт идеально подходит для диетического рациона", — отметила диетолог, источник — "Кубанские новости".

Ранее сообщалось, что брокколи и виноград способны защитить человека от рака кожи, толстой кишки и других видов онкологии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ – польза и вред. Что обязательно нужно знать о перце
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Исследования эволюции гренландской ледяной шапки: Зеленое прошлое и неопределенное будущее региона
Умер американский певец Тони Беннетт в возрасте 96 лет
Бывшую жену Моргенштерна* Дилару сравнили с Анджелиной Джоли
Шоумен Гоген Солнцев уверен, что женатый Андрей Малахов "положил глаз" на его новую пассию
FT: США требуют от африканских лидеров не посещать саммит "Россия — Африка"
Диетолог Дмитриева назвала продукт, который защищает от болезней сердца
США направили два военных корабля в ближневосточные воды. Что планируют в Вашингтоне?
Путин предупредил Польшу о её возможном очередном разделе
Кристина Асмус впервые назвала причину развода с Гариком Харламовым: "Мой муж издевался ментально"
Американский журналист Никсон: Зеленский знает, что Запад бросит его на произвол судьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников