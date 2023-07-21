Употребление болгарского перца благоприятно влияет на здоровье человека, заявила диетолог Оксана Дмитриева. Особенно это важно для людей старше 60 лет.
По словам диетолога, этот овощ компенсирует недостаток витаминов C, P и A. Кроме того, он помогает предотвратить развитие опасных заболеваний, включая атеросклероз и подагру.
В дополнение к этому, врач подчеркнула, что перец является низкокалорийным продуктом, который не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.
"Этот продукт идеально подходит для диетического рациона", — отметила диетолог, источник — "Кубанские новости".
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