В Роскачестве развеяли 3 мифа о правильном питании

Сегодня появилось столько "экспертов-блогеров", которые дают глупые советы, что люди уже не могут отличить правду от лжи. Роскачество опубликовало мнение профессионального нутрициолога Алены Коготковой, которая развеяла множество "ужасных" мифов о правильном питании.
Миф 1 — утром нужно пить стакан воды натощак
"Хоть это и хорошая привычка, но если утром не хочется пить, не нужно заставлять себя. Ваше пищеварение, ферментативная система и лимфатическая система будут работать нормально. Ваш организм не содержит шлаков, которые нужно выводить", — заявила Коготкова. — "Питье воды также не ускоряет метаболизм. Лучшим для вашего здоровья будет режим и регулярное питание".
Миф 2 — еду нельзя запивать
"Разумеется, можно!" — заверяет нутрициолог. — "Главное, запивать пищу чистой водой, а не соком или сладким газированным напитком".
Миф 3 — нельзя есть углеводы перед сном, иначе вы наберете вес
"Да, полезно снизить потребление углеводов в рационе, но полностью отказываться от них может привести к серьезным последствиям для здоровья. Главное, чтобы углеводы были сложными (цельные злаки и зерновые продукты)", — объясняет нутрициолог.
Таким образом, безуглеводные диеты являются опасными.
Можно ли есть углеводы перед сном? Ответ эксперта — "Можно". Их можно есть в любое время.
"Углеводы сами по себе не делают человека полнее. При наборе веса виновато превышение калорий, получаемых в течение дня!" — заключает эксперт.
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