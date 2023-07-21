В Роскачестве развеяли 3 мифа о правильном питании

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня появилось столько "экспертов-блогеров", которые дают глупые советы, что люди уже не могут отличить правду от лжи. Роскачество опубликовало мнение профессионального нутрициолога Алены Коготковой, которая развеяла множество "ужасных" мифов о правильном питании.

Фото: Fotodom.ru

Миф 1 — утром нужно пить стакан воды натощак

"Хоть это и хорошая привычка, но если утром не хочется пить, не нужно заставлять себя. Ваше пищеварение, ферментативная система и лимфатическая система будут работать нормально. Ваш организм не содержит шлаков, которые нужно выводить", — заявила Коготкова. — "Питье воды также не ускоряет метаболизм. Лучшим для вашего здоровья будет режим и регулярное питание".

Миф 2 — еду нельзя запивать

"Разумеется, можно!" — заверяет нутрициолог. — "Главное, запивать пищу чистой водой, а не соком или сладким газированным напитком".

Миф 3 — нельзя есть углеводы перед сном, иначе вы наберете вес

"Да, полезно снизить потребление углеводов в рационе, но полностью отказываться от них может привести к серьезным последствиям для здоровья. Главное, чтобы углеводы были сложными (цельные злаки и зерновые продукты)", — объясняет нутрициолог.

Таким образом, безуглеводные диеты являются опасными.

Можно ли есть углеводы перед сном? Ответ эксперта — "Можно". Их можно есть в любое время.

"Углеводы сами по себе не делают человека полнее. При наборе веса виновато превышение калорий, получаемых в течение дня!" — заключает эксперт.

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