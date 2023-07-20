Нутрициолог Брыкин рассказал о вреде чрезмерного употребления витаминов

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин объяснил, почему не стоит чрезмерно полагаться на витамины и какие риски это может представлять.

Фото: pixabay.com

По словам врача, витамины обычно поступают в организм с пищей или синтезируются в некоторых тканях и органах. Если питание человека не разнообразно или он редко находится на солнце, уровень витаминов снижается. Это может привести к хронической усталости, ослаблению иммунитета, ухудшению состояния кожи и усилению выпадения волос. В таких случаях прием витаминных добавок, конечно же, является необходимым.

"Проблема заключается в том, что витамины сейчас находятся в тренде: множество нутрициологов, эндокринологов и других специалистов пишут о необходимости приема различных добавок, а порой также делают это люди без медицинского образования. Сейчас легче поставить себе диагноз и начать принимать добавки, чем когда-либо ранее. Однако редко говорят о возможной опасности перенасыщения организма тем или иным витамином", — приводит слова Брыкина RT.

Гипервитаминоз, то есть повышенное содержание витаминов до токсического уровня, представляет опасность, при которой определенный витамин накапливается в тканях и органах, мешая их нормальной работе. По словам врача, особенно опасны избытки жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Их передозировка может привести к неприятным и даже опасным последствиям. Речь идет не только о возможных аллергических реакциях, но и о развитии мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышенном риске развития онкологических заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Гипервитаминоз: переизбыток витаминов | К чему приводит передозировка витаминов? 💊