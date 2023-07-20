Гастроэнтеролог Александра Яковлева заявила, что регулярное употребление зеленого лука помогает усиливать мозговую активность.
"Этот продукт является одним из лидеров по содержанию калия. На 100 граммов зеленого лука приходится около 200% суточной нормы этого минерала. Регулярное употребление калия способствует выводу из организма лишней жидкости и устранению отеков. Калий также играет важную роль в передаче нервных импульсов и насыщении головного мозга кислородом. Поэтому зеленый лук полезен при повышенных умственных нагрузках", — заявила гастроэнтеролог.
Врач также добавила, что лук способствует восстановлению минерального состава зубной эмали и содержит витамин A, который поддерживает работу иммунитета. Кроме того, зеленый лук полезен для беременных, так как он богат фолиевой кислотой.
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