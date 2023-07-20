Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе зеленого лука

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Александра Яковлева заявила, что регулярное употребление зеленого лука помогает усиливать мозговую активность.

Фото: foodandwine. com/thmb/g15c66LBVlkickty5gDSID7K8T0=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/The-Difference-Between-Green-Onions-FT-4-BLOG0622-517221fbc44c42cd876524c1c291de4f.jpg

"Этот продукт является одним из лидеров по содержанию калия. На 100 граммов зеленого лука приходится около 200% суточной нормы этого минерала. Регулярное употребление калия способствует выводу из организма лишней жидкости и устранению отеков. Калий также играет важную роль в передаче нервных импульсов и насыщении головного мозга кислородом. Поэтому зеленый лук полезен при повышенных умственных нагрузках", — заявила гастроэнтеролог.

Врач также добавила, что лук способствует восстановлению минерального состава зубной эмали и содержит витамин A, который поддерживает работу иммунитета. Кроме того, зеленый лук полезен для беременных, так как он богат фолиевой кислотой.

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ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК - ПОЛЬЗА И ВРЕД