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Быстрое улучшение рациона: 5 продуктов, рекомендованных диетологом

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Здоровье

Диетолог Анастасия Ефимова перечислила пять продуктов, которые помогают быстро улучшить рацион человека. Этими продуктами являются

Быстрое улучшение рациона: 5 продуктов, рекомендованных диетологом
Фото: upsplash. com
  • кефир,
  • зеленый чай,
  • брокколи,
  • овес
  • и льняное семя. 

Специалист по правильному питанию отмечает, что кефир способствует улучшению баланса микрофлоры в кишечнике. Зеленый чай, по ее словам, богат антиоксидантами, а брокколи обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. В овсе содержится бета-глюкан, который снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Льняное семя и его содержащиеся вещества помогают нормализовать пищеварение, обеспечивают длительное чувство сытости и благотворно влияют на уровень холестерина.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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