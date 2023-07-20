Диетолог Анастасия Ефимова перечислила пять продуктов, которые помогают быстро улучшить рацион человека. Этими продуктами являются
Специалист по правильному питанию отмечает, что кефир способствует улучшению баланса микрофлоры в кишечнике. Зеленый чай, по ее словам, богат антиоксидантами, а брокколи обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. В овсе содержится бета-глюкан, который снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.
Льняное семя и его содержащиеся вещества помогают нормализовать пищеварение, обеспечивают длительное чувство сытости и благотворно влияют на уровень холестерина.
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