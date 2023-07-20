Быстрое улучшение рациона: 5 продуктов, рекомендованных диетологом

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анастасия Ефимова перечислила пять продуктов, которые помогают быстро улучшить рацион человека. Этими продуктами являются

Фото: upsplash. com

кефир,

зеленый чай,

брокколи,

овес

и льняное семя.

Специалист по правильному питанию отмечает, что кефир способствует улучшению баланса микрофлоры в кишечнике. Зеленый чай, по ее словам, богат антиоксидантами, а брокколи обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. В овсе содержится бета-глюкан, который снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Льняное семя и его содержащиеся вещества помогают нормализовать пищеварение, обеспечивают длительное чувство сытости и благотворно влияют на уровень холестерина.

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