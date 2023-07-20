Названы продукты, которые лучше всего сочетаются с молоком

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Мира Брайко раскрыла, в какое время и с какими продуктами полезнее всего употреблять молоко.

Фото: budsvetom.com

Оптимальным временем для употребления молока считается утро с 6 до 9 часов и вечер с 18 до 21 часа. Лучшими сочетающимися продуктами являются рис, пшеница, изюм, финики и бананы.

Утром молоко можно пить с имбирем. Такое сочетание разгонит кровь по телу и улучшит работу почти всех органов.

Молоко с шафраном окажет омолаживающий эффект на организм. Лучше всего употреблять его в обеденное время.

В вечернее время врач рекомендует пить молоко с бадьяном. Этот напиток поможет после трудного рабочего дня — снимет усталость, как рукой сняло.

Если вы хотите нормализовать сон и улучшить психическое состояние, пейте горячее молоко с куркумой на ночь.

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