Врач-диетолог Мира Брайко раскрыла, в какое время и с какими продуктами полезнее всего употреблять молоко.
Оптимальным временем для употребления молока считается утро с 6 до 9 часов и вечер с 18 до 21 часа. Лучшими сочетающимися продуктами являются рис, пшеница, изюм, финики и бананы.
Утром молоко можно пить с имбирем. Такое сочетание разгонит кровь по телу и улучшит работу почти всех органов.
Молоко с шафраном окажет омолаживающий эффект на организм. Лучше всего употреблять его в обеденное время.
В вечернее время врач рекомендует пить молоко с бадьяном. Этот напиток поможет после трудного рабочего дня — снимет усталость, как рукой сняло.
Если вы хотите нормализовать сон и улучшить психическое состояние, пейте горячее молоко с куркумой на ночь.
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