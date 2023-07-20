Работа человеческого мозга неразрывно связана с образом жизни и правильным питанием. От того, что мы употребляем, зависит наша мозговая активность в течение дня.
Фото: menslife.com
Медицинские эксперты Pravda.Ru назвали пять продуктов, которые полезны для работы мозга.
Кофе. Многие считают кофе вредным продуктом, но это миф, не имеющий оснований. Действительно, при чрезмерном употреблении и добавлении сахара, сливок и сиропов кофе может быть вредным. Однако натуральный кофе обладает мощным потенциалом для мозговой деятельности.
Чай. Употребление чая без ароматизаторов значительно повышает нашу мыслительную активность и обеспечивает организм необходимой энергией.
Куркума является одной из самых полезных пряностей. Ее положительное влияние проявляется в остановке развития онкологических заболеваний и продлении жизни. Кроме того, куркума способствует обновлению и росту клеток мозга.
Семечки. Важно употреблять семечки, которые не подвергались термической обработке и добавлению соли. Благодаря своему химическому составу семечки оказывают благотворное воздействие на работу мозга.
Ягоды. Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, улучшают мозговую активность в течение дня и помогают предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ