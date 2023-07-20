Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названы продукты, которые лучше всего сочетаются с молоком
В тяжёлом бою у Донецка погиб доброволец из Москвы и автор канала "Миша на Донбассе"
В Тамбове у гражданина Индии выявили холеру
TopWar: скоро "большая морская война". Чем будет воевать Украина?
Бужинский: "удары возмездия" ещё впереди, атаки на Одессу — плановая работа
Турпром: глобальное потепление меняет туристические направления и сезоны
В ХМАО растёт спрос на услуги тарологов
BMW еще не решила, будут ли следующие модели M3 и M4 электрическими
Маск готов к снижению цен, поскольку Tesla делает ставку на самодвижущееся будущее

Улучшение работы мозга: Питание, которое поможет повысить мыслительную активность

1:31
Здоровье

Работа человеческого мозга неразрывно связана с образом жизни и правильным питанием. От того, что мы употребляем, зависит наша мозговая активность в течение дня.

Улучшение работы мозга: Питание, которое поможет повысить мыслительную активность
Фото: menslife.com

Медицинские эксперты Pravda.Ru назвали пять продуктов, которые полезны для работы мозга.

  • Кофе. Многие считают кофе вредным продуктом, но это миф, не имеющий оснований. Действительно, при чрезмерном употреблении и добавлении сахара, сливок и сиропов кофе может быть вредным. Однако натуральный кофе обладает мощным потенциалом для мозговой деятельности.
  • Чай. Употребление чая без ароматизаторов значительно повышает нашу мыслительную активность и обеспечивает организм необходимой энергией.
  • Куркума является одной из самых полезных пряностей. Ее положительное влияние проявляется в остановке развития онкологических заболеваний и продлении жизни. Кроме того, куркума способствует обновлению и росту клеток мозга.
  • Семечки. Важно употреблять семечки, которые не подвергались термической обработке и добавлению соли. Благодаря своему химическому составу семечки оказывают благотворное воздействие на работу мозга.
  • Ягоды. Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, улучшают мозговую активность в течение дня и помогают предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

11 лучших Продуктов для Мозга и Памяти! Мозг будет работать на 100%
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Последние материалы
Названы продукты, которые лучше всего сочетаются с молоком
В тяжёлом бою у Донецка погиб доброволец из Москвы и автор канала "Миша на Донбассе"
В Тамбове у гражданина Индии выявили холеру
TopWar: скоро "большая морская война". Чем будет воевать Украина?
Что случится с машиной, если смешать бензин с разным октановым числом
Бужинский: "удары возмездия" ещё впереди, атаки на Одессу — плановая работа
Турпром: глобальное потепление меняет туристические направления и сезоны
Улучшение работы мозга: Питание, которое поможет повысить мыслительную активность
В ХМАО растёт спрос на услуги тарологов
BMW еще не решила, будут ли следующие модели M3 и M4 электрическими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников