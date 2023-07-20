Фитнес-тренер Бурмастер рассказывает, как избавиться от веса без тренировок

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня в сети можно найти множество диет, обещающих быстро сбросить лишний вес. Однако часто после строгого голодания вес снова возвращается. Фитнес-тренер Тим Бурмастер считает, что для успешного избавления от лишнего веса достаточно исключить один вид продуктов из своего рациона. И все.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

"Все, что людям, желающим похудеть, нужно сделать, это полностью отказаться от обработанных пищевых продуктов. Вместо них следует употреблять натуральные продукты. Обработанными блюдами и продуктами являются хлеб, крекеры, макароны, замороженные полуфабрикаты и другие подобные продукты. Их питательная ценность очень низка, поэтому для эффективного похудения лучше употреблять мясо, овощи и фрукты", — цитирует тренера Daily Express.

Бурмастер настаивает на том, что необходимо избегать голодания, а вместо этого выбирать здоровую пищу.

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Как быстро похудеть без диет и спорта