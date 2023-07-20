Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева назвала группы людей, которым стоит отказаться от кофе, так как это может негативно сказаться на их здоровье.
Итак, кофеин следует исключить для тех, кто страдает от аритмии, тахикардии и артериальной гипертензии. Кофе повышает артериальное давление, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше не рисковать.
Кроме того, людям, склонным к чрезмерному потреблению этого напитка и выпивающим около пяти чашек в день, грозит риск развития остеопороза, предупреждает эксперт.
Пациентам с остеопорозом и диабетом также следует отказаться от кофеина. Это вещество затрудняет всасывание лекарств, принимаемых для лечения вышеуказанных заболеваний.
Кроме того, кофе запрещен беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 12 лет. Более того, если кормящая мама употребляет большое количество кофе, у ребенка может развиться анемия, поскольку кофеин препятствует усвоению железа в кишечнике женщины.
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