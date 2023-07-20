Врач-эндокринолог Михалева назвала категории людей, которым нельзя пить кофе

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева назвала группы людей, которым стоит отказаться от кофе, так как это может негативно сказаться на их здоровье.

Фото: inosmi.ru

Итак, кофеин следует исключить для тех, кто страдает от аритмии, тахикардии и артериальной гипертензии. Кофе повышает артериальное давление, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше не рисковать.

Кроме того, людям, склонным к чрезмерному потреблению этого напитка и выпивающим около пяти чашек в день, грозит риск развития остеопороза, предупреждает эксперт.

Пациентам с остеопорозом и диабетом также следует отказаться от кофеина. Это вещество затрудняет всасывание лекарств, принимаемых для лечения вышеуказанных заболеваний.

Кроме того, кофе запрещен беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 12 лет. Более того, если кормящая мама употребляет большое количество кофе, у ребенка может развиться анемия, поскольку кофеин препятствует усвоению железа в кишечнике женщины.

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