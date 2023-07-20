Летом многие россияне часто готовят окрошку. Однако врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов все же не рекомендует употреблять ее каждый день. Почему?
"Из-за сложившихся пищевых традиций и привычек, а также по физиологическим причинам, на обед лучше есть горячие блюда. В противном случае это может привести к развитию хронических заболеваний пищеварительной системы, особенно у людей с проблемами поджелудочной железы", — поясняет специалист.
Кроме того, особенно пожилым людям не рекомендуется частое употребление окрошки, поскольку это блюдо может вызвать вздутие живота.
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