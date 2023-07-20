Врач-диетолог Афинская назвала лучший продукт для завтрака

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня многие россияне страдают от проблем с пищеварительной системой, и это частично связано с недостаточным потреблением воды и клетчатки. Большинство людей завтракает колбасой с хлебом, хотя так делать не стоит. Врач-диетолог Лиза Афинская раскрыла секрет идеального завтрака, который поможет активизировать работу кишечника и поддерживать его здоровье весь день.

Фото: pixabay.com

"Ежедневно употребляйте горсть орехов, семена льна, два порции фруктов и три порции овощей. Не забывайте о таких доступных источниках пробиотиков, как квашеная капуста, кефир, йогурт без сахара и кимчи", — перечисляет врач.

Кроме того, она призывает россиян полюбить чернослив.

"Чернослив содержит витамин К, магний, калий, бор, медь и полифенолы. Он не только полезен для костей, но также способствует нормальной работе кишечника. Если нет противопоказаний, его можно включить в свой завтрак. Чернослив прекрасно сочетается с кашей и может быть добавкой в творожную запеканку", — говорит Афинская.

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