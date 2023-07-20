Эксперты назвали три сухофрукта, которые полезны для работы сердца

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты назвали сухофрукты, которые благотворно влияют на иммунитет и способствуют восстановлению межпозвоночных дисков.

Фото: pixabay.com

Эту информацию сообщает издание "Кубанские новости".

Курага . Ученые подтвердили, что сушеные абрикосы положительно влияют на сердечную мышцу и являются отличным средством профилактики онкологии.

. Ученые подтвердили, что сушеные абрикосы положительно влияют на сердечную мышцу и являются отличным средством профилактики онкологии. Инжир является прекрасным продуктом для снижения риска развития онкологических заболеваний. Кроме того, он выводит паразитов из организма и помогает при лечении бронхита.

является прекрасным продуктом для снижения риска развития онкологических заболеваний. Кроме того, он выводит паразитов из организма и помогает при лечении бронхита. Чернослив. Его основное предназначение — профилактика работы ЖКТ. Также он будет полезен для людей с проблемами сердца и высоким давлением. Чернослив способствует снятию боли в почках и печени.

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