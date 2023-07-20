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Эксперты назвали три сухофрукта, которые полезны для работы сердца

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Здоровье

Эксперты назвали сухофрукты, которые благотворно влияют на иммунитет и способствуют восстановлению межпозвоночных дисков.

Эксперты назвали три сухофрукта, которые полезны для работы сердца
Фото: pixabay.com

Эту информацию сообщает издание "Кубанские новости".

  • Курага. Ученые подтвердили, что сушеные абрикосы положительно влияют на сердечную мышцу и являются отличным средством профилактики онкологии.
  • Инжир является прекрасным продуктом для снижения риска развития онкологических заболеваний. Кроме того, он выводит паразитов из организма и помогает при лечении бронхита.
  • Чернослив. Его основное предназначение — профилактика работы ЖКТ. Также он будет полезен для людей с проблемами сердца и высоким давлением. Чернослив способствует снятию боли в почках и печени.

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СУХОФРУКТЫ – польза и вред. Вся правда о сухофруктах.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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