Гастроэнтеролог Кашух рассказала, какие ягоды могут нанести вред здоровью

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, такие любимые всеми ягоды, как клубника и малина, могут нанести вред здоровью человека. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Фото: pixabay.com

По словам доктора, эти продукты содержат большое количество гистамина, который расширяет сосуды. Кроме того, этот вещество вызывает симптомы, подобные аллергическим реакциям.

Также доктор предупредила, что большое количество съеденной клубники или малины может привести к зуду, покраснению кожи, слезотечению и болям в животе.

В заключение Кашух отметила, что подобные симптомы могут появиться даже у тех, кто никогда не испытывал аллергических реакций.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что дневная доза клубники не должна превышать 200 граммов.

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