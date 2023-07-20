Оказывается, такие любимые всеми ягоды, как клубника и малина, могут нанести вред здоровью человека. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам доктора, эти продукты содержат большое количество гистамина, который расширяет сосуды. Кроме того, этот вещество вызывает симптомы, подобные аллергическим реакциям.
Также доктор предупредила, что большое количество съеденной клубники или малины может привести к зуду, покраснению кожи, слезотечению и болям в животе.
В заключение Кашух отметила, что подобные симптомы могут появиться даже у тех, кто никогда не испытывал аллергических реакций.
Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что дневная доза клубники не должна превышать 200 граммов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.