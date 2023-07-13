Названы инфекции, которые могут подхватить отдыхающие на Чёрном и Азовском морях

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отдыхающим на курортах РФ могут грозить различные вирусные инфекции.

Фото: www.encore-environment. com/the-plastics-catch-22/

А о том, как можно уберечься от них, рассказала клинический микробиолог Валерия Газина.

Купание в морской воде часто чревато вирусными и бактериальными кишечными инфекциями: ротавирусом и гепатитом А. Связано это с антисанитарией и заглатыванием при купании воды, отмечает врач, перечисляя также сальмонеллёз и дизентерию. Заразиться последними можно через пищу и при употреблении грязной воды.

Принятие в пищу определенных продуктов также чревато кишечной палочкой. Например, этим можно заразиться от зелени, молочных продуктов, кукурузы и кондитерских изделий с заварным кремом.

"Особенность в том, что самого микроба в порции еды уже может не быть, а вот токсин остаётся и вызывает крайне неприятные последствия", — цитирует врача rostovgazeta.ru.

Представляют опасность и паразитарные возбудители в воде или песке. Это актуально на "диких" пляжах, где выгуливают домашних животных — в экскрементах собак и кошек могут содержаться возбудители протозоозов и гельминтозов.

Газина напомнила, что через общественный душ и даже лежаки также можно заразиться грибковыми заболеваниями.

Врач рекомендует внимательно следить за целостностью кожи, обрабатывать раны и ссадины, не глотать воду при купании. Пить воду надо из проверенных источников, не есть еду на пляже, воздержаться от необработанного термически молока и мяса.

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