Отдыхающим на курортах РФ могут грозить различные вирусные инфекции.
А о том, как можно уберечься от них, рассказала клинический микробиолог Валерия Газина.
Купание в морской воде часто чревато вирусными и бактериальными кишечными инфекциями: ротавирусом и гепатитом А. Связано это с антисанитарией и заглатыванием при купании воды, отмечает врач, перечисляя также сальмонеллёз и дизентерию. Заразиться последними можно через пищу и при употреблении грязной воды.
Принятие в пищу определенных продуктов также чревато кишечной палочкой. Например, этим можно заразиться от зелени, молочных продуктов, кукурузы и кондитерских изделий с заварным кремом.
"Особенность в том, что самого микроба в порции еды уже может не быть, а вот токсин остаётся и вызывает крайне неприятные последствия", — цитирует врача rostovgazeta.ru.
Представляют опасность и паразитарные возбудители в воде или песке. Это актуально на "диких" пляжах, где выгуливают домашних животных — в экскрементах собак и кошек могут содержаться возбудители протозоозов и гельминтозов.
Газина напомнила, что через общественный душ и даже лежаки также можно заразиться грибковыми заболеваниями.
Врач рекомендует внимательно следить за целостностью кожи, обрабатывать раны и ссадины, не глотать воду при купании. Пить воду надо из проверенных источников, не есть еду на пляже, воздержаться от необработанного термически молока и мяса.
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