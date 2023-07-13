Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института, профессор Сергей Балахонов рассказал, есть ли угроза распространения чумы в России после вспышки заболевания в Монголии. Об этом пишет "Российская газета".
По словам эпидемиолога, риск ввоза чумы в Россию со стороны Монголии практически исключён, так как местность, где произошло заражение, удалена от границы на 500 километров и даже больше.
Однако повод для беспокойства есть, добавил учёный. Он отметил, что на территории России зарегистрировано 11 природных очагов чумы общей площадью более 200 тысяч квадратных километров. И они могут представлять потенциальную опасность, так как на них долгое время сохраняется возбудитель инфекции.
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