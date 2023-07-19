9 рекомендаций, которые помогут аппетиту убавиться

Повышенный аппетит может быть результатом голодания. Отказ от питания является опасным способом избавления от жировых отложений, который негативно сказывается на здоровье.
Чтобы реже испытывать чувство голода, необходимо придерживаться следующих правил, которые собрали медицинские эксперты Pravda.Ru:
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