9 рекомендаций, которые помогут аппетиту убавиться

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный аппетит может быть результатом голодания. Отказ от питания является опасным способом избавления от жировых отложений, который негативно сказывается на здоровье.

Фото: pixabay.com

Чтобы реже испытывать чувство голода, необходимо придерживаться следующих правил, которые собрали медицинские эксперты Pravda.Ru:

Не пропускайте приемы пищи.

Увеличьте потребление белка.

Включите в рацион полезные жиры.

Употребляйте больше клетчатки и других сложных углеводов.

Сократите потребление рафинированных продуктов.

Не забывайте о воде.

Добавьте в пищу имбирь, лимон и корицу.

Старайтесь спать не менее 7 часов в ночь.

Управляйте своим стрессом.

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